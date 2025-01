Apresentação da Inocentes no ensaio técnico do Sambódromo - Divulgação / Robert Pitanguy

Publicado 28/01/2025 21:07

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo vai realizar mais um ensaio de rua, nesta quarta-feira (29), a partir das 20h, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, no bairro Guaraciaba, com a concentração no Posto Forza. O objetivo é aprimorar a evolução e o canto para o desfile principal.



No último domingo (26), a agremiação realizou o ensaio técnico na Sapucaí, e foi um dos destaques da noite ao levar aproximadamente 2 mil componentes, que empolgaram a avenida, embalados pelas vozes dos cantores Daniel Silva e Thiago Brito, ao som da bateria do mestre Washington Paz.

"Estamos no caminho certo e a prova foi o show na apresentação no ensaio técnico, no Sambódromo, que pretendemos repetir em todos os treinos. Convido a todos para participar", disse o diretor geral de carnaval, Saulo Tinoco.

Durante o ensaio técnico na Marques o presidente de Honra, Reginaldo Gomes, justificou o não comparecimento da rainha de bateria Darlin Ferrattry, que encontra-se cuidando da saúde de sua filha a cantora Lexa e desejou melhoras para a artista. Agradeceu ainda ao ex-prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (PL) pela acolhida, no período que a escola não podia ensaiar na cidade de origem, ao prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil) pela volta da escola as ruas belforroxenses, ao prefeito Eduardo Paes (PSD) e parabenizou o trabalho do presidente da Liga RJ, Hugo Júnior.

Em seguida, demonstrou seu repúdio sobre os boatos que já havia uma vencedora do Carnaval 2025, da Série Ouro. "Sambódromo é um templo mágico e se dinheiro ganhasse carnaval era só passar três carros fortes que ganhava o carnaval, tem que passar gente, tem que passar mulheres bonitas, tem que passar o povo que gosta do samba e tem que respeitar o samba, a história e a cultura, que representamos muitos anos", finalizou Reginaldo Gomes.

Antes de iniciar o ensaio da tricolor da Baixada, o carnavalesco Cristiano Bara entregou a faixa de rainha da escola a Georgette Bond.



Antes de iniciar o ensaio da tricolor da Baixada, o carnavalesco Cristiano Bara entregou a faixa de rainha da escola a Georgette Bond.

A Caçulinha da Baixada será a terceira escola a se apresentar, na Sexta-Feira de Carnaval (28/02), pela Série Ouro, da LigaRJ, com a reedição do enredo "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé e que está sendo desenvolvido agora pelo carnavalesco Cristiano Bara.