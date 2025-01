O subsecretário municipal de Defesa Civil, Osnir Feitosa, e agentes explicaram o funcionamento do órgão - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 28/01/2025 17:22

Belford Roxo - O secretário de Defesa Civil de Belford Roxo, Evalder Perini, reuniu na manhã desta terça-feira (28) secretários de várias pastas do governo municipal, representantes da sociedade civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), na Avenida Retiro da Imprensa, bairro Piam, com objetivo de discutir o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Plancon). Na ocasião foram abordadas ações eficientes que possam ser usadas em casos de emergência, danos e desastres provocados pelas chuvas de verão. “Estamos nos articulando para evitar surpresas. É preciso estar atento e saber como agir”, disse Perini.

Secretários municipais e representantes de diversos órgãos participaram da reunião do Plano de Contingência Jeovani Campos / PMBR



"Belford Roxo não merece sofrer mais do que já sofreu. O Prefeito Márcio Canella pegou um município devastado e a Secretaria de Defesa Civil não escapou da destruição. Mas temos que estar unidos para oferecermos serviços dignos", acrescentou Evalder Perini. Anfitrião do encontro, o secretário Diogo Bastos, destacou que o entrosamento com a Defesa Civil é importante. "Não adianta fazer ações isoladas. Isso não funciona", considerou.

Os secretários Marcos Paulo, Flávio Gonçalves e Sheila Boechat na reunião do Plano de Contingência Jeovani Campos / PMBR



Observações técnicas



Técnicos da Defesa Civil fizeram explanações sobre a importância da elaboração de estratégias e ações de prevenção no Plancon. Agente de Defesa Civil do quadro efetivo, o subsecretário de Defesa Civil Osnir Feitosa foi o primeiro a se pronunciar. Ele lembrou a criação da Defesa Civil municipal, há quase 25 anos, dos equipamentos doados pela Bayer e de funções que antes eram atribuídas ao órgão, como por exemplo, combate a incêndio. "Hoje estamos aqui para falar que ninguém é bom sozinho. As ações coordenadas são fundamentais", destacou.

O secretário municipal de Defesa Civil, Evalder Perini, disse que o órgão está se organizando para as chuvas de verão Jeovani Campos / PMBR



Osnir exibiu vídeos com imagens de vários bairros com ruas completamente alagadas, ações de resgates, ocorridas em janeiro do ano passado. Ele comparou o Plancon como uma casa. “O Plano de Contingência age com anormalidades. Vamos colocá-lo em nosso dia a dia”, ressaltou.



Elaboração de relatórios



Osnir exibiu vídeos com imagens de vários bairros com ruas completamente alagadas, ações de resgates, ocorridas em janeiro do ano passado. Ele comparou o Plancon como uma casa. "O Plano de Contingência age com anormalidades. Vamos colocá-lo em nosso dia a dia", ressaltou.

Elaboração de relatórios

Também servidores concursados, os técnicos Marcos Plínio e Roberto Ricardo conversaram com os participantes do encontro. Eles tiraram dúvidas sobre as diferenças entre desabrigados e desalojados, abrigos, pontos de apoio, enchentes, alagamentos, inundações e enxurradas. Explicaram ainda a importância de informações reais na elaboração de relatório de trabalho, enviado ao Governo Federal para obtenção de recursos.

Secretários Sheila Boechat, Diogo Bastos e Evalder Perini na reunião do Plano de Contingência Jeovani Campos / PMBR



Participaram ainda do encontro o secretário Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Diogo Bastos; secretária Municipal de Educação, Sheila Boechat; secretário Municipal de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves; secretário Municipal de Comunicação Social, Marcos Paulo; presidente da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), Cristiane do Sobreira; comandante do destacamento do Corpo de Bombeiros de Belford Roxo, Capitão Oliva; capitão Rafael Andrade, representante do comandante do 39 Batalhão da Polícia Militar de Belford Roxo, Marcus Vinícius Bomfim de Lima; representante da Comissão de Segurança Pública da OAB, Rodrigo Feitosa e o conselheiro da Bayer, Diogo Augusto.

