O secretário Evalder Perini destacou a importância dos alertas climáticos para a população - Jeovani Campos / Divulgação

Publicado 29/01/2025 15:54

Belford Roxo - A Defesa Civil de Belford Roxo abriu uma linha direta com a população para compartilhar informações e disparar alertas climáticos, em tempo real. A informação partiu do secretário municipal de Defesa Civil, Evalder Perini, no Instagram da Prefeitura. Ele informou que para ter acesso, basta enviar uma mensagem de texto para 4099, com o CEP da residência. Pode cadastrar mais de um CEP”, assegura o secretário.



Cadastrado, o internauta de Belford Roxo, receberá todos os níveis de alerta da Defesa Civil sobre a previsão do tempo. “É importante que o munícipe saiba que pode fazer o cadastro, em uma conexão direta com a Defesa Civil para receber alertas e se proteger”, destaca Perini.



Centro de Monitoramento



Belford Roxo é pioneiro na criação do Centro de Monitoramento e Gerenciamento de Risco (CMGR). A Estação Meteorológica do município funciona 24h. Do setor é possível acompanhar o nível dos rios que cortam a cidade, através de pluviômetros automáticos (Instrumento que mede a quantidade de chuva que cai em um determinado local) instalados nos bairros da cidade.

Os alertas climáticos e o centro de monitoramento ajudam a informar nível de água dos rios Jeovani Campos / Divulgação



A Estação Meteorológica também monitora a intensidade dos raios solares, a umidade relativa do ar, deslizamentos, alagamentos e focos de incêndio e previsões oceânicas (marés). Os alertas emitidos pela Defesa Civil também podem ser acompanhados nas redes sociais da prefeitura: Site – A Estação Meteorológica também monitora a intensidade dos raios solares, a umidade relativa do ar, deslizamentos, alagamentos e focos de incêndio e previsões oceânicas (marés). Os alertas emitidos pela Defesa Civil também podem ser acompanhados nas redes sociais da prefeitura: Site – www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br , instagram - @prefeituradebelfordroxo, Facebook – Prefeitura de Belford Roxo. Em casos de emergência, os telefones são: (21) 96720-0158 ou 199.