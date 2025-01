Para o professor Frederico Mendes de Carvalho, a participação representa um passo significativo na promoção da equidade racial e no fortalecimento de ações afirmativas - Amanda Moura / IFRJ Belford Roxo

Publicado 29/01/2025 11:55

Belford Roxo - O professor Frederico Mendes de Carvalho do Campus Belford Roxo, do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), foi convidado pela Comissão Nacional para os objetivos de desenvolvimento sustentável da Secretaria-Geral da Presidência da República para integrar a Câmara Temática do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18 (CT ODS 18). A iniciativa tem como foco a elaboração e implementação de ações voltadas para a Igualdade Étnico-Racial, um dos eixos centrais da agenda de desenvolvimento sustentável do país.



A CT ODS 18 reúne representantes dos governos federal e subnacional, além da sociedade civil organizada com o objetivo de construir políticas públicas eficazes e garantir que todas as vozes sejam ouvidas no processo de implementação do ODS 18.



Para o professor Frederico, a participação nessa iniciativa representa um passo significativo na promoção da equidade racial e no fortalecimento de ações afirmativas em diversos setores da sociedade. "A inclusão do IFRJ nesse espaço é uma oportunidade para contribuirmos de forma efetiva para a construção de um país mais justo e igualitário", destacou.

A iniciativa do ODS 18 – Igualdade Étnico-Racial – busca reconhecer e enfrentar as desigualdades raciais no Brasil, promovendo ações concretas para garantir a equidade de oportunidades e o respeito à diversidade.



O docente acredita que o convite reforça o compromisso da instituição com a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, alinhando-se aos princípios da Agenda 2030 da ONU e às diretrizes do Governo Federal para a reconstrução de um Brasil mais inclusivo e representativo.