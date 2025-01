O secretário Flávio Gonçalves e o prefeito Márcio Canella estiveram no Lote XV vistoriando as bombas - Marcos Paulo Ribeiro / PMBR

O secretário Flávio Gonçalves e o prefeito Márcio Canella estiveram no Lote XV vistoriando as bombasMarcos Paulo Ribeiro / PMBR

Publicado 30/01/2025 17:15

Belford Roxo - As chuvas da última quarta-feira (29) atingiram diversos municípios da Baixada Fluminense. Em Belford Roxo, o temporal prejudicou vários bairros como Xavantes, Santa Maria e Parque Amorim, por exemplo. Nesta quinta-feira (30), o prefeito Márcio Canella e o secretário municipal e Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, visitaram o Lote XV, Vila São Luís e o Cantão, localidade situada em Heliópolis.

Márcio Canella destacou que no início do governo solicitou apoio ao governador Cláudio castro para desassorear os rios. O Inea (Instituto Estadual do Ambiente), através do Programa Limpa Rios, dragou os rios Botas e Iguaçu, além de canais que cortam o município. Canella e Flávio Gonçalves estiveram na casa de bombas, que fica às margens do rio Iguaçu, no limite com Caxias. “As bombas estão funcionando. A limpeza dos rios ajudou a minimizar os impactos das chuvas, pois em vários locais a água escoou rapidamente”, comentou Canella.

Desde cedo, máquinas da Prefeitura já estavam trabalhando limpando as ruas dos bairros atingidos Marcos Paulo Ribeiro / PMBR

O prefeito lembrou que a administração anterior negligenciou e não assinou um convênio de R$ 208 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a limpeza dos rios. Os recursos são do Governo Federal. “Estamos trabalhando em Brasília, através do presidente Nacional do União Brasil, Tony Rueda, para recuperarmos esses recursos e aplicarmos na limpeza de rios, pois precisamos evitar que a população sofra as consequências dos temporais”, assinalou o prefeito. “Já mapeamos todas as áreas e fizemos a limpeza do rio Botas. Essas medidas diminuíram o impacto, mas continuamos trabalhando e buscando solução para o problema”, completou Flávio Gonçalves.