Secretário Márcio Valério (3º da esquerda para a direita) destacou a importância do encontro - Erick Amaral / Divulgação

Secretário Márcio Valério (3º da esquerda para a direita) destacou a importância do encontroErick Amaral / Divulgação

Publicado 30/01/2025 17:41

Belford Roxo - A Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária de Belford Roxo promoveu, nesta quinta-feira (29), uma reunião com representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), na sede da Secretaria, no Centro. A iniciativa do secretário Márcio Valério visa melhorar e aprimorar o atendimento da Sala do Empreendedor. O encontro contou com a participação do coordenador do Sebrae – Regional I Baixada Fluminense, Willians Dias, do gestor Sebrae Belford Roxo, Edmilson Mendonça, além dos profissionais da equipe da Secretaria de Trabalho.



A Sala do Empreendedor é um local de atendimento da Secretaria Municipal de Trabalho, em parceria com o Sebrae, que facilita os processos de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI).



A ideia do espaço é incentivar a formalização de empreendedores informais; centralizar em um único local todas as informações necessárias para formalização e regularização das micros e pequenas empresas; realizar procedimentos necessários para formalização, alteração e encerramento; além de reduzir o tempo de formalização das empresas.

O coordenador do Sebrae, William Dias, explica ao secretário Márcio Valério a importância da Sala do Empreendedor Erick Amaral / Divulgação



“Esse encontro foi bom para esclarecermos essas dúvidas da Sala do Empreendedor. O objetivo é trazer mais agilidade e desburocratizar o processo de implantação de empresas. Vamos renovar o Termo de Parceria com o Sebrae para oferecermos com qualidade e atenção o acesso aos serviços para abertura e regularização de empreendimentos em um só local, como, Inscrição Municipal, alvarás e outras documentações. Temos que tentar facilitar ao máximo para o empreendedor belforroxense”, destacou o secretário Márcio Valério.



Condições precárias



O secretário fez questão de lembrar o processo de reestruturação que está sendo feito na Secretaria Municipal de Trabalho, diante das condições precárias encontradas na secretaria com salas destruídas e aparelhos de ar-condicionado que sumiram ao término da gestão passada, quando assumiu a pasta em 1º de janeiro de 2025.



Willians Dias, coordenador do Sebrae – Regional I Baixada Fluminense, que engloba os municípios Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica, elogiou a estrutura que está sendo montada pelo secretário Márcio Valério, como um importante parceiro do Sebrae para atender os empreendedores do município. “Esse encontro foi bom para esclarecermos essas dúvidas da Sala do Empreendedor. O objetivo é trazer mais agilidade e desburocratizar o processo de implantação de empresas. Vamos renovar o Termo de Parceria com o Sebrae para oferecermos com qualidade e atenção o acesso aos serviços para abertura e regularização de empreendimentos em um só local, como, Inscrição Municipal, alvarás e outras documentações. Temos que tentar facilitar ao máximo para o empreendedor belforroxense”, destacou o secretário Márcio Valério.O secretário fez questão de lembrar o processo de reestruturação que está sendo feito na Secretaria Municipal de Trabalho, diante das condições precárias encontradas na secretaria com salas destruídas e aparelhos de ar-condicionado que sumiram ao término da gestão passada, quando assumiu a pasta em 1º de janeiro de 2025.Willians Dias, coordenador do Sebrae – Regional I Baixada Fluminense, que engloba os municípios Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica, elogiou a estrutura que está sendo montada pelo secretário Márcio Valério, como um importante parceiro do Sebrae para atender os empreendedores do município.

Márcio Valério explicou que o objetivo é trazer mais agilidade e desburocratizar o processo de implantação de empresas Erick Amaral / Divulgação



“Por meio de nossos principais projetos, abrangendo tecnologia da informação, passando por empreendedorismo social e internacionalização, estamos sempre à frente, oferecendo suporte e orientação especializada para aqueles que buscam alcançar o sucesso em seus empreendimentos. Belford Roxo já tem uma parceria com o Sebrae e vamos aprimorá-la ainda mais. O Sebrae está aqui para ajudá-los a alcançar seus objetivos. Com recursos, capacitação e orientação especializada, estamos prontos para ajudá-los e impulsionar o crescimento econômico. Com consultoria especializada, capacitação e treinamento para os empresários, empreendedores e a capacitação das equipes da Prefeitura de Belford Roxo”, destacou Willians Dias, que esclareceu diversas dúvidas do secretário Márcio Valéria e de sua equipe. “Por meio de nossos principais projetos, abrangendo tecnologia da informação, passando por empreendedorismo social e internacionalização, estamos sempre à frente, oferecendo suporte e orientação especializada para aqueles que buscam alcançar o sucesso em seus empreendimentos. Belford Roxo já tem uma parceria com o Sebrae e vamos aprimorá-la ainda mais. O Sebrae está aqui para ajudá-los a alcançar seus objetivos. Com recursos, capacitação e orientação especializada, estamos prontos para ajudá-los e impulsionar o crescimento econômico. Com consultoria especializada, capacitação e treinamento para os empresários, empreendedores e a capacitação das equipes da Prefeitura de Belford Roxo”, destacou Willians Dias, que esclareceu diversas dúvidas do secretário Márcio Valéria e de sua equipe.