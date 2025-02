O secretário Evalder Perini (ao centro) e agentes da defesa Civil ajudaram nas buscas - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 31/01/2025 19:03 | Atualizado 31/01/2025 19:04

Belford Roxo - O Destacamento do Corpo de Bombeiros de Belford Roxo, com o apoio da Defesa Civil municipal, continuou nesta sexta-feira (31), as buscas pelo corpo de Vagner Espinosa, 46 anos, que desapareceu no temporal da última quarta-feira (29) ao cair no Rio Botas, no bairro Areia Branca, em um local conhecido como Ponte Enviesada.

Vagner Espinosa teria caído no canal Maxambomba e desaparecido no rio Botas Jeovani Campos / PMBR



O comandante do Destacamento do Corpo de Bombeiros, capitão Oliva, informou que 14 militares (incluindo os destacamentos e do quartel de Nova Iguaçu) estão participando das buscas. Foi criado um posto de comando, chefiado pelo major André, para gerenciar a operação.

O Corpo de Bombeiros utilizou também um barco na busca pelo corpo de Vagner Espinosa Jeovani Campos / PMBR



Varreduras no rio Botas



Três varreduras foram feitas. A primeira começou na ponte enviesada. A segunda nas margens do Rio Botas e a terceira no bairro Sargento Roncalli. Um barco a motor está sendo utilizado na operação. "Nosso limite para buscas vai até o bairro Amapá, próximo a Duque de Caxias. Um morador chegou a ver o corpo do homem boiando. Estamos fazendo as varreduras para ver se o localizamos", resumiu o capitão Oliva. "Estamos com 10 agentes apoiando o Corpo de Bombeiros nas buscas e ajudando no que for possível para encontrar o corpo", completou o secretário municipal de Defesa Civil, Evalder Perini, acentuando que o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), atendendo à solicitação da Prefeitura de Belford Roxo, continuar limpando os rios do município para diminuir os impactos das chuvas.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal fizeram buscas na tentativa de encontrar o corpo de Vagner Espinosa Jeovani Campos / PMBR