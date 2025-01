ZZ da Crajubar, Thiago Azevedo e Camila Costa alinhava os detalhes do castramóvel em Belford Roxo - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 31/01/2025 17:21 | Atualizado 31/01/2025 19:05

Belford Roxo - O secretário municipal de Proteção Animal de Belford Roxo, Francisco Jucier Barbosa, o ZZ da Crajubar, recebeu a visita da subsecretária de Proteção e Bem – Estar Animal do Estado, Camila Costa, e do superintendente Thiago Azevedo. Em pauta, a vinda do ônibus castramóvel, que tem capacidade esterilizar cerca de 200 animais, para Belford Roxo. O primeiro lugar definido é a praça do Barro Vermelho, no dia 10 de fevereiro, de 8h às 14h.



O secretário ZZ da Crajubar destacou que a estrutura do castramóvel do Governo do Estado permitirá a castração de uma grande quantidade de animais. “Essa parceria é fundamental para que possamos alcançar muitos animais que precisam ser castrados. A Prefeitura será sempre parceira nessas causas”, resumiu ZZ da Crajubar.

Thiago Azevedo, Camila Costa e ZZ da Crajubar vistoriaram o estádio Nélio Gomes, que deverá receber o ônibus do castramóvel Jeovani Campos / PMBR



Wona e Constantino Reis como pontos



ZZ da Crajubar, Camila Costa e Thiago Azevedo visitaram o estádio Nélio Gomes, sede da Sociedade Esportiva Belford Roxo, time de futebol profissional do município. O objetivo foi verificar a possibilidade de levar o castramóvel também para lá. “O secretário ZZ já definiu a Praça do Wona e o Ciep (Constantino Reis) como outros dois pontos de castração. O estádio também é outra possibilidade”, comentou Camila.



O castramóvel conta com cerca de 20 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. O procedimento de castração dura em média 40 minutos. Um dos objetivos é controlar a população de animais domésticos para evitar a superpopulação de rua.