Escavadeira da Prefeitura restaurando o asfalto aberto pelos traficantes para colocação de barricadas - Reprodução / 39º BPM

Escavadeira da Prefeitura restaurando o asfalto aberto pelos traficantes para colocação de barricadasReprodução / 39º BPM

Publicado 01/02/2025 19:55

Belford Roxo – Uma ação conjunta de policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e da Prefeitura de Belford Roxo, retirou barricadas (barreiras físicas) colocadas pelo tráfico de drogas e restaurou o asfalto da rua Cajaíba Tangorrá, nesta sexta-feira (31), no bairro São José, em Belford Roxo.



Durante patrulhamento de rotina, os agentes identificaram as barricadas, onde crateras foram abertas com máquinas para dificultar o acesso e comprometer a segurança da região. Graças à parceria entre o 39º BPM e a Prefeitura de Belford Roxo, foi possível remover os entulhos e realizar o reparo completo da via, garantindo a mobilidade da população e reforçando a ordem pública.

Durante patrulhamento de rotina na região, os policiais militares do 39º BPM identificaram as barricadas, onde crateras foram abertas com máquinas para dificultar o acesso Reprodução / 39º BPM



A ação conjunta garante o Direito Constitucional de ir e vir da população local. As barricadas atrapalhavam o deslocamento livre dos moradores e o acesso para realizações de obras da Prefeitura de Belford Roxo.

A ação conjunta garante o Direito Constitucional de ir e vir da população local. As barricadas atrapalhavam o deslocamento livre dos moradores e o acesso para realizações de obras da Prefeitura de Belford Roxo.

Os moradores podem acionar a Polícia Militar para a retirada das barricadas através do Disque Denúncia no telefone: (21) 2253-1177. O sigilo da ligação é absoluto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 39° BPM PMERJ (@39bpm_pmerj)