O reparo deve ser concluído entre o final da noite desta sexta (31) e início da madrugada de sábado (01/02) - Divulgação / Arquivo / Águas do Rio

O reparo deve ser concluído entre o final da noite desta sexta (31) e início da madrugada de sábado (01/02)Divulgação / Arquivo / Águas do Rio

Publicado 31/01/2025 22:37 | Atualizado 31/01/2025 22:40

Baixada Fluminense - Equipes da Águas do Rio foram mobilizadas para realizarem o conserto de um vazamento em uma adutora principal na Rua Barão de São Felix, em Nova Iguaçu, na tarde desta sexta-feira (31). O conserto na tubulação compromete o abastecimento de água em alguns municípios da Baixada Fluminense. O reparo deve ser concluído entre o final da noite desta sexta (31) e início da madrugada de sábado (01/02).



Regiões Afetadas:



Duque de Caxias: Olavo Bilac, Periquito, Centenário, Centro, Bar dos Cavaleiros, Jardim 25 de Agosto, Parque Duque, Parque Sarapuí, Gramacho, Doutor Laureano, Vila São José, Parque Fluminense, São Bento e Parque Fluminense

Belford Roxo: Centro, Das Graças, Bom Pastor, Redentor, Glaucia, Santa Tereza, São José, Pauline, Barro Vermelho, Piam, Areia Branca, Santo Antônio da Prata, Andrade Araújo, Heliopolis, São Vicente, Santa Maria, Wona.



São João de Meriti: Vilar dos Teles, Jardim Metrópole, Jardim Paraíso e Jardim Sumaré



Nova Iguaçu: Engenho Pequeno, Jardim Tropical, Prata, Rancho Novo, Vila Operária, Caonze e Vila Nova.



Mesquita: Todo o município.



A concessionária lembra que o processo de normalização do abastecimento ocorre sempre de forma gradativa, em 72 horas, podendo levar mais tempo nas áreas elevadas, pontas das redes de distribuição e locais onde forem detectadas ocorrências neste período.



Aos clientes com o abastecimento afetado, a Águas do Rio orienta que façam uso da água de cisternas e caixas d’água somente para as atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até regularização do abastecimento. A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.