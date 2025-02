As drogas e as pistolas apreendidas pelos policiais militares no Castelar - Reprodução / 39º BPM

Publicado 31/01/2025 23:44

Belford Roxo - Sete homens foram presos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da manhã desta sexta-feira (31), durante operação na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo. Com os presos, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas (1.481 trouxinhas de maconha e 457 pinos de cocaína), além de duas pistolas, três rádios transmissores e três celulares.

Os sete suspeitos presos com as drogas apreendidas pelos policiais militares Reprodução / 39º BPM



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

