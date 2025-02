Os agentes constataram o uso de amônia para fabricação de gelo. Esta substância é altamente tóxica. A operação revelou que estabelecimento realizava furto de energia elétrica - Divulgação / PCERJ

Publicado 03/02/2025 17:57

Belford Roxo - Uma fábrica de gelo clandestina foi interditada pelos policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), nesta segunda-feira (03), em Belford Roxo. O dono do estabelecimento comercial estourado foi preso em flagrante por crimes contra a saúde pública e por furto de energia.

Durante a fiscalização, os agentes constataram o uso de amônia para fabricação de gelo. Esta substância é altamente tóxica, podendo causar sérios danos à saúde, como irritação das vias respiratórias, dos olhos e da pele, além de riscos de intoxicação severa em casos de manipulação inadequada ou de vazamentos.

Além do risco químico, a operação revelou que o estabelecimento realizava o furto de energia elétrica, com uma ligação clandestina diretamente no poste, sem o uso de medidores. Também foi constatado o uso de um poço artesiano sem autorização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

O estabelecimento foi interditado e o proprietário da fábrica foi autuado em flagrante.