Os candidato assinaram o contrato e já começam a trabalhar nas respectivas escolas - Jeovani Campos / PMBR

Os candidato assinaram o contrato e já começam a trabalhar nas respectivas escolas Jeovani Campos / PMBR

Publicado 04/02/2025 17:23

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começou nesta terça-feira (04) a convocação dos mais de cinco mil candidatos aprovados no processo seletivo para a Secretaria de Educação. De imediato, 428 professores assinaram contrato para começar a trabalhar. As aulas se iniciam na segunda-feira (10). Nesta quarta-feira (05) será a vez da assinatura de contratos de professor de educação inclusiva, dinamizador de leitura, professor de Libras e professor II (outra parte será na quinta-feira - 06/02).

A secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, montou toda a infraestrutura para o atendimento Jeovani Campos / PMBR



Para receber os novos contratados, a Secretaria Municipal de Educação preparou salas refrigeradas na antiga sede do órgão, no bairro São Bernardo. Foram distribuídas também garrafas de 500 ml de água mineral. Uma sala foi separada para o atendimento a pessoas com deficiência. Para receber os novos contratados, a Secretaria Municipal de Educação preparou salas refrigeradas na antiga sede do órgão, no bairro São Bernardo. Foram distribuídas também garrafas de 500 ml de água mineral. Uma sala foi separada para o atendimento a pessoas com deficiência.

O chefe de gabinete Marcelo Canella percorreu todas as salas e parabenizou os candidatos Jeovani Campos / PMBR



Mutirões de reparos e manutenções



A secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, destacou que chegou ao local com a equipe às 6h para começar a arrumar as salas de atendimento. “Oferecemos uma boa estrutura com conforto para receber bem os contratados, que irão começar a trabalhar. Nosso objetivo é preencher todas as vagas para iniciarmos o ano letivo com o quadro completo. Estamos fazendo mutirões de reparos e manutenções nas unidades que estão precisando”, destacou Sheila Boechat. “A rede municipal conta com cerca de 45 mil alunos e 110 unidades escolares”, completou a secretária, ao lado de Marcelo Canella, chefe de gabinete do prefeito Márcio Canella. A secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, destacou que chegou ao local com a equipe às 6h para começar a arrumar as salas de atendimento. “Oferecemos uma boa estrutura com conforto para receber bem os contratados, que irão começar a trabalhar. Nosso objetivo é preencher todas as vagas para iniciarmos o ano letivo com o quadro completo. Estamos fazendo mutirões de reparos e manutenções nas unidades que estão precisando”, destacou Sheila Boechat. “A rede municipal conta com cerca de 45 mil alunos e 110 unidades escolares”, completou a secretária, ao lado de Marcelo Canella, chefe de gabinete do prefeito Márcio Canella.

A professora Simone Biriba ficou feliz com a assinatura do contrato para o Ciep Vinícius de Moraes Jeovani Campos / PMBR



Professoras elogiam atendimento



Há 18 anos na profissão, a professora de língua portuguesa, Simone Biriba, 39, elogiou a estrutura montada para a assinatura do contrato. Ela chegou ao local às 5h30. “Tiveram a preocupação de não deixar as pessoas na rua debaixo de sol. Tudo muito bem organizado! Com água gelada e tudo! Estou animada para começar a trabalhar e me dedicar para ensinar aos alunos”, concluiu Simone, que foi lotada no Ciep Municipalizado Vinícius de Moraes, no Vale do Ipê. “O atendimento foi de primeira qualidade. Muito rápido e organizado”, complementou a professora de matemática Elizabeth da Silva Passos de Souza, que dará aula na escola municipal Malvino José de Miranda. Há 18 anos na profissão, a professora de língua portuguesa, Simone Biriba, 39, elogiou a estrutura montada para a assinatura do contrato. Ela chegou ao local às 5h30. “Tiveram a preocupação de não deixar as pessoas na rua debaixo de sol. Tudo muito bem organizado! Com água gelada e tudo! Estou animada para começar a trabalhar e me dedicar para ensinar aos alunos”, concluiu Simone, que foi lotada no Ciep Municipalizado Vinícius de Moraes, no Vale do Ipê. “O atendimento foi de primeira qualidade. Muito rápido e organizado”, complementou a professora de matemática Elizabeth da Silva Passos de Souza, que dará aula na escola municipal Malvino José de Miranda.