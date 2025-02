A entrega do cartão Recomeçar foi na sede da Secretaria de Assistência Social - Erick Amaral / PMBR

A entrega do cartão Recomeçar foi na sede da Secretaria de Assistência SocialErick Amaral / PMBR

Publicado 05/02/2025 17:22

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (Semasc) de Belford Roxo, iniciou nesta quarta-feira (05), a entrega de 70 Cartões Recomeçar, referente ao mês de dezembro para as pessoas afetadas pelas enchentes de 2024. A entrega para quem não retirou anteriormente, continuará nesta quinta-feira (06), para mais 69 pessoas, também referentes ao último mês do ano passado.

O secretário Diogo Bastos conversou com os beneficiários e tirou as dúvidas Erick Amaral / PMBR

As pessoas contempladas que foram à sede da Secretaria, no bairro Piam, retirar o Cartão Recomeçar, não encontraram dificuldades no atendimento. Sendo bem recebidos pelos profissionais da Semasc, com uma triagem prévia e uma recepção acolhedora até a retirada do benefício.“Muito importante esse benefício. Moro em Heliópolis com meus três netos, e fui bastante prejudicada com as chuvas do ano passado. Meu teto chegou a desabar. Agradeço o atendimento dos funcionários da Secretaria que foram muito atenciosos”, destacou a dona de casa, Marlene Dias da Silva, de 55 anos.A entrega dos cartões contou com o acompanhamento do secretário municipal de Assistência Social, Diogo Bastos, e também de Marcelo Canella, chefe de Gabinete do prefeito Marcio Canella.