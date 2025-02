Os secretários Marcos Paulo e Diogo bastos visitaram o local do Cras, que está sendo reformado - Junior Silva / PMBR

Publicado 05/02/2025 15:12

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome de Belford Roxo (Semascf) iniciará neste mês as obras de reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Nova Aurora. A expectativa é que o novo espaço, que passará por uma grande intervenção para melhorar o acolhimento das famílias referenciadas pela unidade, seja entregue à população no próximo mês de março.



Na terça-feira (04), o secretário municipal de Assistência Social e Combate à Fome, Diogo Bastos, percorreu as dependências do espaço, que foi encontrado com diversas avarias, salas depredadas e falta de equipamentos e utensílios deixados pela gestão municipal passada.



Local acolhedor e bem estruturado



“Esse espaço já foi o Cras de Nova Aurora, que é o segundo bairro mais populoso do município. O prefeito Márcio Canella assim que assumiu, teve ciência que o bairro não tinha mais o Cras e determinou que esse importante equipamento voltasse para o bairro. Estamos visitando o espaço onde serão as instalações do Cras Nova Aurora, que é um sonho, não só do prefeito, como de toda a equipe Semascf e da população que anseia pelo retorno desse serviço”, destacou Diogo Bastos. “Entendemos a importância de espaços como o Cras para a população. Por isso, proporcionar um local acolhedor, bem estruturado e com capacidade de atendimento humanizado é essencial”, completou Diogo Bastos, que esteve acompanhado do secretário municipal de Comunicação Social, Marcos Paulo Ribeiro Lopes.

Reparos e espaço acolhedor



As intervenções incluem, entre outras ações, reparos no piso da área externa, troca de forro na área livre coberta, manutenção do telhado, pintura externa e manutenção elétrica. A ideia é proporcionar um espaço climatizado, acolhedor e funcional tanto para os usuários quanto para os servidores.