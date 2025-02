As drogas, pistola e munições apreendidas pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / PMERJ

Publicado 05/02/2025 15:24

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam uma pistola calibre 9mm, munições, dois rádios transmissores e grande quantidade de drogas, nesta quarta-feira (05), no bairro São Vicente, em Belford Roxo. As drogas estavam com dois suspeitos em uma motocicleta, que fugiram do local, na tentativa de abordagem dos agentes, deixando todo o material para trás.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).