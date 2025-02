Os quiosques da Praça de Heliópolis ganharam pintura com as cores tradicionais do município - Júnior Silva / PMBR

Os quiosques da Praça de Heliópolis ganharam pintura com as cores tradicionais do municípioJúnior Silva / PMBR

Publicado 05/02/2025 19:34

Belford Roxo - Os frequentadores da Praça de Heliópolis, em Belford Roxo, a partir de agora vão encontrar um espaço totalmente renovado e revitalizado pela Prefeitura de Belford Roxo. As obras, coordenadas pela Secretaria Municipal de Conservação, estão deixando o local de cara nova, que é considerado um dos principais pontos de lazer dos belforroxenses, com quiosques, áreas de lazer.

A revitalização da praça de Heliópolis está em ritmo acelerado Júnior Silva / PMBR



As obras estão sendo acompanhadas de perto pelo secretário municipal de Turismo e Eventos, Fábio de Souza Fontes, o Fabinho de Heliópolis. “A Praça de Heliópolis vai ficar ainda melhor. É um espaço democrático para todos os frequentadores”, destacou o secretário, ressaltando ainda que a população deve contribuir com a limpeza do local, evitando jogar lixo na praça.



Novas cores do município



A praça está recebendo as novas cores do município: azul e branco. Os bancos e quiosques estão sendo restaurados e pintados. Os brinquedos foram recuperados. A quadra de futebol limpa e pintada. Guarda-corpos no entorno da praça estão sendo colocados. As obras estão sendo acompanhadas de perto pelo secretário municipal de Turismo e Eventos, Fábio de Souza Fontes, o Fabinho de Heliópolis. “A Praça de Heliópolis vai ficar ainda melhor. É um espaço democrático para todos os frequentadores”, destacou o secretário, ressaltando ainda que a população deve contribuir com a limpeza do local, evitando jogar lixo na praça.A praça está recebendo as novas cores do município: azul e branco. Os bancos e quiosques estão sendo restaurados e pintados. Os brinquedos foram recuperados. A quadra de futebol limpa e pintada. Guarda-corpos no entorno da praça estão sendo colocados.

Houve remoção de lixo e entulho do terreno ao lado da praça, que também já foi limpo Júnior Silva / PMBR



Houve ainda a remoção de lixo e entulho do terreno ao lado da praça, que também já foi limpo, assim como, uma grande estrutura metálica recuperada que havia caído em um dos pontos da praça.



Obras de asfalto na General Müller



A Prefeitura de Belford Roxo segue transformando o bairro Heliópolis, que está sendo contemplado com obras de asfaltamento. Profissionais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos estiveram na terça-feira (05) na Avenida General Muller, na altura da Ponte de Itaipu, aplicando camadas de pavimentação asfáltica. Houve ainda a remoção de lixo e entulho do terreno ao lado da praça, que também já foi limpo, assim como, uma grande estrutura metálica recuperada que havia caído em um dos pontos da praça.A Prefeitura de Belford Roxo segue transformando o bairro Heliópolis, que está sendo contemplado com obras de asfaltamento. Profissionais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos estiveram na terça-feira (05) na Avenida General Muller, na altura da Ponte de Itaipu, aplicando camadas de pavimentação asfáltica.

A Avenida General Muller, na altura da Ponte de Itaipu, recebeu camadas de pavimentação asfáltica Júnior Silva / PMBR



A importante via do município recebe ainda operação tapa-buracos em outros trechos, melhorando a situação de ruas que estavam em estado ruim de conservação. A importante via do município recebe ainda operação tapa-buracos em outros trechos, melhorando a situação de ruas que estavam em estado ruim de conservação.