A multidão no ensaio de rua da Inocentes - William Davoli / Divulgação

Publicado 06/02/2025 22:01

Belford Roxo - A alegria tomou conta das ruas de Belford Roxo, com milhares de pessoas cantando e sambando, na noite de quarta-feira (05), no bairro Guaraciaba, no ensaio de rua da Inocentes de Belford Roxo, que visa o aprimoramento do canto e da evolução para o desfile principal.



“É emocionante ver a cada ensaio, a população abraçando a nossa escola com orgulho. Nossos ensaios têm acontecido com muita segurança, disciplina e clima de festa. Agradeço ao prefeito Márcio Canella (União Brasil), por dispor dos órgãos responsáveis pela segurança e ao 39º Batalhão da Polícia Militar (Belford Roxo) por estar sempre presente. É muita emoção ver o povo de Belford Roxo nas ruas, com o sorriso de felicidade”, disse o presidente de Honra, Rodrigo Gomes.

Presidente de Honra , Rodrigo Gomes com moradores do bairro Guaraciaba William Davoli / Divulgação



A Escola da Baixada, será a terceira agremiação da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar na sexta-feira de Carnaval (28), na Avenida Marquês de Sapucaí, com o enredo "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, reeditado pelo carnavalesco Cristiano Bara, que fala sobre a preservação da natureza e dos benefícios para os males da alma e do corpo que as plantas medicinais realizam no homem.

Foliões e belforroxenses animados no Ensaio de Rua William Davoli / Divulgação