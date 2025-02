A ocorrência polcial com o preso e a réplica de pistola apreendida foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

A ocorrência polcial com o preso e a réplica de pistola apreendida foi registrada na 54ª DPReprodução / 39º BPM

Publicado 07/02/2025 13:50

Belford Roxo - Um homem foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roixo), na manhã desta sexta-feira (07), suspeito do roubo de um aparelho celular, na Avenida Coelho da Rocha, no Centro, de Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam uma réplica de pistola.



Na ação, os agentes ao chegarem no local, confirmaram que o suspeito havia roubado o aparelho celular da vítima na Rodovia Presidente Dutra, na divisa de Belford Roxo com Nova Iguaçu. O homem preso, foi surpreendido por populares, que agiram rapidamente, recuperaram o aparelho e encontraram com ele um simulacro de pistola.

Os policiais militares foram acionados, e após confirmarem o roubo, o suspeito foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belfrod Roxo).