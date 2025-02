A Secretaria de Assistência Social distribuiu panfletos sobre os males dos alimentos ultraprocessados - Divulagação / PMBR

Publicado 07/02/2025 17:27

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome de Belford Roxo realizou uma ação de esclarecimento sobre a alimentação e o câncer no Restaurante do Povo, nesta sexta-feira (07). A proposta foi mostrar aos usuários alimentos que previnem a doença, com distribuição de folhetos, tendo em vista que na mesma semana ocorreu o Dia Mundial de Combate ao Câncer, no dia 4. Os usuários tiveram uma breve palestra sobre alimentação saudável e receberam o material de divulgação na fila para a refeição.



“A atuação da Assistência Social é mais ampla do que muitos imaginam. Cuidamos do bem-estar da população como um todo, por isso que realizamos essa ação no Restaurante do Povo, que tem um cardápio que leva em conta a saúde das pessoas”, declarou o secretário municipal de Assistência Social e Combate à Fome, Diogo Bastos.

Mais ações ao longo ano



A ação teve boa receptividade das pessoas. “Eu não sabia que tinha tantos alimentos que podem prevenir câncer. É bom a gente saber dessas coisas, saúde é importante, né?”, disse Pedro Teixeira, 48 anos, catador de materiais recicláveis, que almoça frequentemente no Restaurante do Povo.



A equipe da Secretaria tem previsão de mais ações ao longo do ano. A ideia é conscientizar a população de que, dentro do possível, é viável se alimentar com qualidade, por exemplo substituir alimentos ultraprocessados de sua rotina alimentar e diminuir as frituras.