Luciana Mafra (centro) com a equipe da Inocentes de Belford Roxo - Robert Pitanguy / Divulgação

Luciana Mafra (centro) com a equipe da Inocentes de Belford RoxoRobert Pitanguy / Divulgação

Publicado 07/02/2025 15:24 | Atualizado 07/02/2025 15:25

Belford Roxo - A árbitra de Futebol, Luciana Mafra, confirmou sua participação no desfile da Inocentes de Belford Roxo, no Carnaval de 2025, após ser convidada pela presidência da agremiação. Ela compareceu na última quarta-feira (05), ao ensaio de Rua, no bairro Guaraciaba, local em que foi criada e reside.



“Fiquei muito honrada e emocionada pelo convite para desfilar na escola de samba do meu município. Sempre quis participar, porém, devido a pré temporada do Campeonato Carioca, a compromissos profissionais e estudos ficava impossibilitada, mas ficava torcendo. Vai ser um momento incrível na minha vida. Agradeço aos meus amigos Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes pelo convite. Já estou com o samba na ponta da língua. Vamos entrar na avenida com tanta empolgação e alegria, que não vai ter cartão amarelo ou vermelho para ninguém”, disse Luciana Mafra.



A árbitra belforroxense é formada em educação física há 13 anos e professora municipal, integrante do quadro de arbitragem da Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro (Ferj). Entre as competições importantes que participou, destacamos: Final da Taça das Favelas Feminino (2022), Carioca Feminino,Brasileiro Feminino A3, Copa Rio Feminina, Brasileiro Feminino, Futebol Solitário Giant 2024 e foi a primeira mulher a apitar a semifinal Internacional da Adidas Cup. Também tem atuado na equipe de arbitragem da Ferj e da CBF, nas diversas divisões.

A árbitra Luciana Mafra com o presidente de Honra, Rodrigo Gomes mostrando que os componentes da Inocentes não receberão cartões Robert Pitanguy / Divulgação



“Luciana é um dos talentos esportivos e orgulho da nossa cidade. Uma menina estudiosa, que luta para a mulher ter o seu espaço como autoridade nos campos de futebol. Estamos felizes com sua presença em nosso desfile”, falou Rodrigo Gomes.



A Caçulinha da Baixada, será a terceira agremiação da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar na sexta-feira de Carnaval, na Avenida Marquês de Sapucaí, com o enredo "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, reeditado pelo carnavalesco Cristiano Bara, que mostra a necessidade de cuidar das nossas matas, pois precisamos dela para sobreviver.

