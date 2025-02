O secretário ZZ da Crajubar destacou a importância do castramóvel em Belford Roxo - Erick Amaral / PMBR

O secretário ZZ da Crajubar destacou a importância do castramóvel em Belford RoxoErick Amaral / PMBR

Publicado 07/02/2025 17:44

Belford Roxo - O secretário municipal de Proteção Animal de Belford Roxo, Francisco Jucier Barbosa, o ZZ da Crajubar, recebeu recentemente a visita da subsecretária de Proteção e Bem – Estar Animal do Estado, Camila Costa, e do superintendente Thiago Azevedo. O encontro rendeu para o município a vida do “RJ Pet”, castramóvel do Governo do Estado, que estará nesta segunda-feira (10) até 27 de fevereiro, na praça do bairro Wona.



ZZ da Crajubar destacou que a estrutura do castramóvel do Governo do Estado permitirá a castração de uma grande quantidade de animais. “Essa parceria é fundamental para que possamos alcançar muitos animais que precisam ser castrados. A Prefeitura será sempre parceira nessas causas”, resumiu ZZ da Crajubar, destacando que o “RJ Pet” estará no bairro Barro Vermelho entre os dias 10 e 27 de março.

ZZ da Crajubar conversa com a moradora Cristiane Fátima sobre o funcionamento do castramóvel Erick Amaral / PMBR



Castramóvel conta com 20 profissionais



O castramóvel conta com cerca de 20 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. O procedimento de castração dura em média 40 minutos. Um dos objetivos é controlar a população de animais domésticos para a evitar a superpopulação de rua.



A agenda para a castração pode ser feita pelo www.rjpet.com.br . O tutor do animal tem que se cadastrar com email e senha.