Nascido em Belford Roxo, Davy acumula passagens por categorias acima de sua idade, como o Sub-20 e o próprio time principal do clube da Baixada - Divulgação / Comunicação FFC

Publicado 09/02/2025 13:41 | Atualizado 09/02/2025 13:43

Belford Roxo - O Fluminense acertou, no final de janeiro, a contratação do lateral-direito Davy, de 17 anos, para a equipe Sub-20. O jogador, que chega ao Tricolor emprestado pelo Nova Iguaçu, assinou no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, contrato válido até o fim de janeiro de 2026.

Nascido em Belford Roxo, Davy acumula passagens por categorias acima de sua idade, como o Sub-20 e o próprio time principal do clube da Baixada Fluminense. Com o elenco que disputou a Copinha de férias até o próximo dia 17, o reforço deu início aos treinos junto aos atletas que não fizeram parte da campanha tricolor.



"É uma sensação inexplicável. Sempre foi meu sonho jogar aqui no Fluminense e confesso que ainda estou tentando acreditar que agora sou Moleque de Xerém. Quero agradecer ao clube por confiar no meu trabalho e me dar essa oportunidade", disse.