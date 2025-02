Fuzil e granadas apreendidas com o suspeito preso no Bom Pastor - Divulgação / PMERJ

Publicado 09/02/2025 13:00

Belford Roxo - Um homem foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), neste domingo (09), com um fuzil calibre 5.56, munições e duas granadas, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. No momento da abordagem ele estava em um carro.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).