Simone Bento levou seu cão da raça Shih Tzu, de 1 ano e oito meses para a castração - Jeovani Campos / PMBR

Simone Bento levou seu cão da raça Shih Tzu, de 1 ano e oito meses para a castraçãoJeovani Campos / PMBR

Publicado 10/02/2025 18:07 | Atualizado 10/02/2025 22:01

Belford Roxo - O Castramóvel RJPET, iniciativa do Governo do Estado, através da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, está estacionado com seu ônibus na Praça do Wona, iniciando nesta segunda-feira (10) o serviço de castração gratuita de cães e gatos. A unidade móvel da Secretaria de Estado de Saúde ficará no bairro até o dia 27 de fevereiro, funcionando das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira.

O secretário municipal de Proteção Animal, ZZ da Crajubar, e o secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, marcaram presença no primeiro dia do RJ Pet na cidade Divulgação



O primeiro dia do ônibus atraiu muitos tutores de cães que receberam a atenção dos profissionais veterinários do castramóvel e da Secretaria municipal de Proteção Animal. O objetivo da ação é controlar a população de animais domésticos, prevenindo o abandono e reduzindo a superpopulação nas ruas.



Castração de graça atrai tutores



"Fiquei muito feliz com essa iniciativa aqui no bairro. Tem muitas pessoas que não tem condições de pagar a castração e o bichinho fica desesperado quando está no cio. Ajuda bastante, adorei mesmo, fiquei surpreso. Minha filha que me falou e inscreveu meu cachorrinho", destacou a empregada doméstica, Simone Bento, 47 anos, feliz ao levar seu cão da raça Shih Tzu, de 1 ano e oito meses, para a castração.

O castramóvel RJPET ficará no bairro Wona até o dia 27 de fevereiro Erick Amaral / PMBR



A unidade volante conta com 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. O procedimento de castração dura em média 40 minutos e precisa ser agendado previamente através do site do programa



Ação preventiva



O primeiro dia do Castramóvel no município já contava com 2.300 agendamentos para castração gratuita. O secretário municipal de Proteção Animal, ZZ da Crajubar, e o secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, prestigiaram o primeiro dia do RJ Pet na cidade.



O primeiro dia do Castramóvel no município já contava com 2.300 agendamentos para castração gratuita. O secretário municipal de Proteção Animal, ZZ da Crajubar, e o secretário Chefe de Gabinete, Marcelo Canella, prestigiaram o primeiro dia do RJ Pet na cidade.

O programa tem se destacado pela sua abrangência e pelo alcance às áreas mais necessitadas, percorrendo diferentes bairros e comunidades, levando os serviços de castração a regiões que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de cuidado. Essa ação preventiva é essencial para promover uma convivência saudável entre os animais e as pessoas, evitando conflitos e melhorando a qualidade de vida de todos. A unidade volante conta com 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. O procedimento de castração dura em média 40 minutos e precisa ser agendado previamente através do site do programa www.rjpet.com.br . Os protetores podem agendar até oito castrações mensais e os tutores, um animal por mês. O tutor do animal tem que se cadastrar com email e senha. O RJpet é considerado o maior programa de castração gratuita do mundo.

O objetivo da ação é controlar a população de animais domésticos, prevenindo o abandono e reduzindo a superpopulação nas ruas Jeovani Campos / PMBR



Importância dos tutores



"Gostaria de agradecer o empenho e a parceria com o Governo do Estado. A castração é um ato de amor, que aumenta a expectativa de vida dos nossos animais, diminui a questão de doenças, além da redução de animais abandonados. É muito fácil, só agendar, entrar no site, e trazer seu animal", destacou a subsecretária municipal de Proteção Animal, Jessica Caputo, que reforça a importância dos tutores levarem os animais em jejum para realizarem a castração, exemplificando que o bichinho para a castração às 8h, tenha feito a última alimentação até à meia-noite da noite anterior. Com o mesmo intervalo de 8h, caso ocorra, na parte da tarde, em relação à última alimentação pela manhã.