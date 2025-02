Choque entre o trem de carga e o carro aconteceu no limite entre os municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/02/2025 15:52

Belford Roxo - Um carro (Fiat Siena Prata) foi atingindo por um trem de carga, na tarde desta terça-feira (18), na passagem de nível do bairro da Prata, no limite entre os municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu. Apesar do susto, o motorista sofreu apenas leves escoriações, sendo socorrido por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros.



Equipes de agentes ferroviários também auxiliaram o motorista do carro atingido e os condutores do trem de carga, que nada sofreram.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.