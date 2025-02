Vanessa Rangeli, no barracão da Inocentes, na Zona Portuária, recebendo o figurino das mãos do carnavalesco Cristiano Bara. - Divulgação / Daniel Pinheiro

Publicado 18/02/2025 10:16 | Atualizado 18/02/2025 10:18

Belford Roxo - A nova rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, Vanessa Rangeli, recebeu das mãos do carnavalesco Cristiano Bara, na manhã do último domingo (16), no barracão de alegorias da agremiação, na Zona Portuária, o desenho de sua fantasia para o desfile de 2025. A escola de samba anunciou sua coroação para próxima quarta-feira (19), às 20h, no ensaio de Rua da agremiação, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, no Centro.

“Meu figurino está lindo e com uma representatividade importante dentro do enredo. Estou ansiosa para participar do ensaio, principalmente, porque será minha coroação. Aproveito para convidar a todos para estarem comigo, na noite de quarta-feira, pois vai ser marcante em minha vida. Mestre Washington Paz e todos os ritmistas, o meu respeito. Vamos arrasar! ”, disse Vanessa Rangeli.

A tricolor da Baixada será a terceira escola a desfilar na sexta-feira de folia (28), pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, do carnavalesco Jorge Caribé, apresentado em 2008, com adaptação do carnavalesco Cristiano Bara, que mostra o poder das plantas medicinais e a necessidade da preservação das matas.