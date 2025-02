A Prefeitura de Belford Roxo elaborou publicações explicativas contra a dengue - Divulgação / PMBR

A Prefeitura de Belford Roxo elaborou publicações explicativas contra a dengueDivulgação / PMBR

Publicado 17/02/2025 17:39

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem reforçado junto aos moradores medidas preventivas e ações que evitem a propagação do mosquito Aedes aegypti, que pode causar doenças como dengue, zika e chikungunya.



A Coordenadoria Municipal de Zoonoses destaca algumas ações preventivas que os moradores podem tomar em suas residências para evitar a presença do mosquito, como, tampar tonéis e caixas d’água; não acumular água em pneus, garrafas ou vasos; limpeza de calhas e ralos com frequência; descarte correto de lixo; tratar a água das piscinas com produtos específicos para mantê-la sempre limpa.



“A principal forma de eliminar as larvas e a proliferação do mosquito é com os hábitos preventivos dentro de casa. Precisamos do apoio da população nessa luta. Realizamos também a ação eficiente dos agentes de endemias com as visitas domiciliares, com os moradores sendo muito receptivos com os nossos agentes”, disse o coordenador municipal de Zoonoses, Marcelo Guimarães.



CARROS-FUMACÊS



Além disso, agentes de endemias realizam regularmente visitas domiciliares para combater possíveis focos de mosquitos. Carros-fumacês também são utilizados com processo de pulverização de inseticida em diversos bairros do município.



Para garantir a eficácia da medida de pulverização dos inseticidas, os moradores devem deixar portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos, permitindo que o produto alcance todos os cômodos das residências. Além disso, é essencial que aquários e gaiolas sejam cobertos com panos, para proteger os animais de estimação. O inseticida é inofensivo aos seres humanos e age somente na eliminação dos insetos adultos.

O acúmulo de pneus não é aconselhável, pois os mosquitos se proliferam rapidamente Divulgação



“A principal forma de eliminar as larvas e a proliferação do mosquito é com os hábitos preventivos dentro de casa. Precisamos do apoio da população nessa luta. Realizamos também a ação eficiente dos agentes de endemias com as visitas domiciliares, com os moradores sendo muito receptivos com os nossos agentes”, disse o coordenador municipal de Zoonoses, Marcelo Guimarães. “A principal forma de eliminar as larvas e a proliferação do mosquito é com os hábitos preventivos dentro de casa. Precisamos do apoio da população nessa luta. Realizamos também a ação eficiente dos agentes de endemias com as visitas domiciliares, com os moradores sendo muito receptivos com os nossos agentes”, disse o coordenador municipal de Zoonoses, Marcelo Guimarães.