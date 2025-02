Cacá Diegues no antigo portal na entrada de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 14/02/2025 14:51 | Atualizado 14/02/2025 16:29

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo está de luto devido a morte do cineasta Cacá Diegues, nesta sexta-feira (14) , que foi enredo da escola de samba em 2016, na Avenida Marquês de Sapucaí. Na homenagem, a agremiação teve como enredo “Cacá Diegues, o retrato do Brasil em cenas”, do carnavalesco Márcio Puluker.“É com grande pesar que acordamos com a notícia da perda de um dos maiores cineastas brasileiro. Tive a honra de recebê-lo juntamente com sua esposa Renata Magalhães, familiares e amigos, em momentos de pura emoção para o artista, que foram na nossa quadra de ensaios em Belford Roxo, no barracão de alegorias, na Gamboa e no desfile, na Sapucaí, quando ele foi a principal figura do cortejo com milhares de pessoas cantando em sua homenagem. Um ser humano nobre, sensível, inteligente, que encantou o Brasil e vai deixar saudade. No nosso desfile de 2025 faremos mais uma homenagem cantando o samba feito para esse ilustre brasileiro, no esquenta da bateria”, disse o presidente de Honra, Reginaldo Gomes.