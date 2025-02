O secretário Flávio Gonçalves explicou como funciona a parceria com o Colégio estadual Presidente Kennedy - Jeovani Campos / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo realizou, na noite de quarta-feira (12), a apresentação do Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea), para os alunos do Curso Técnico de Meio Ambiente, do Colégio Estadual Presidente Kennedy, no bairro Vila Medeiros. O Promea é um importante programa de educação ambiental que tem o objetivo de conscientizar os estudantes sobre as questões ambientais e as ações sustentáveis no município.



“O Promea é importante para o município, ele está ligado aos índices do ICMS Ecológico. Então, aumenta a arrecadação do ICMS Ecológico para o município. Nós temos uma parceria com o C.E Presidente Kennedy, que tem o curso técnico de Meio Ambiente. Ele faz a formação dos agentes educadores que nós utilizamos para serem os professores do projeto na rede pública municipal”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, que fez a apresentação do projeto para os alunos da unidade estadual de ensino, professores e o corpo técnico.

Planejamento profissional



Estudando há cinco anos no Colégio Estadual Presidente Kennedy, o jovem estudante Felipe Trindade, de 20 anos, ressaltou a importância do programa dentro do seu planejamento profissional. “Eu acho impressionante e incrível essa ideia. A parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente possibilita que os próprios alunos técnicos tenham uma oportunidade de trabalho e ingressem na área, com aprimoramento e mais conhecimento nessa área. Estou me empenhando e aprendendo sempre um pouco mais”, disse o estudante.



Soluções para problemas

O programa busca formar cidadãos conscientes e críticos, para que sejam capazes de refletir sobre os hábitos de consumo e suas consequências para a sustentabilidade. É importante para identificar e buscar soluções para os problemas existentes na área de Educação Ambiental.



“A expectativa é a melhor possível. Tem tudo a ver com o nosso curso técnico de Meio Ambiente. Possibilitar aos nossos alunos uma oportunidade de aprendizagem e de colocar em prática o que eles já aprenderam no nosso curso. Tem muito a acrescentar”, destacou Cristiane Carvalho, diretora geral do C.E. John Kennedy.

Lançamento oficial



O secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, ressaltou que estará lançando o Programa Promea em Belford Roxo no mês de junho para que seja implementado nas escolas municipais. "Nós vamos lançar oficialmente em junho, o Promea em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, no mês do Meio Ambiente, e vamos iniciar a partir do segundo semestre em 100% das escolas da rede pública da cidade", afirmou o secretário.

“Desde 2017, fazemos a apresentação do programa no C.E Presidente Kennedy, onde selecionamos os melhores alunos para fazer parte da equipe de professores com cerca de 40 agentes educadores. Realizamos os treinamentos pedagógicos, com a metodologia do projeto, depois tem a formação com entrega de certificado, habilitando esses profissionais a iniciarem esse trabalho nas escolas”, concluiu o secretário, que reafirma ainda que o programa funciona em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Desde 2017, fazemos a apresentação do programa no C.E Presidente Kennedy, onde selecionamos os melhores alunos para fazer parte da equipe de professores com cerca de 40 agentes educadores. Realizamos os treinamentos pedagógicos, com a metodologia do projeto, depois tem a formação com entrega de certificado, habilitando esses profissionais a iniciarem esse trabalho nas escolas", concluiu o secretário, que reafirma ainda que o programa funciona em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).