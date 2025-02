A assinatura dos contratos será dividida por cargos até a próxima sexta-feira (14) - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 11/02/2025 16:57

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo divulgou nesta semana a lista final dos candidatos aprovados para o quadro de apoio dos cargos do Processo Seletivo Simplificado 2025 de contratação temporária da Educação. São quase 3.800 candidatos que serão convocados para a assinatura de contrato.



No último sábado (08), foram divulgados os resultados finais para os cargos de merendeira, zelador, motorista e nutricionistas. Na segunda-feira (10), foi à vez da divulgação final para auxiliar administrativo, coordenador de turno e secretário escolar.



Fechando os cargos de apoio, ainda nesta terça-feira (11) será divulgado: psicólogo escolar, agente de apoio a inclusão, inspetor escolar, vigia, ajudante de caminhão, inspetor de disciplina, orientador educacional, supervisor escolar e estimulador.



A assinatura dos contratos será dividida por cargos até a próxima sexta-feira (14), na Rua Manicoré, 125, no bairro Hinterland, no horário de 9h às 16h. Os aprovados devem levar toda a documentação descrita no edital do Processo Seletivo.

Confira a listagem dos aprovados nos cargos de apoio da Secretaria Municipal de Educação as vagas imediatas, cadastro reserva e os indeferidos no link abaixo:



https://drive.google.com/file/d/1NGnwzV8t6Mw24GIWSFJoc9oWI2CT7B5N/view

Cronograma de assinatura dos contratos de apoio:



10/02 (segunda-feira) – Merendeira, Motorista, Zelador e Nutricionista;



11/02 (terça-feira) - Auxiliar Administrativo, Secretário Escolar e Coordenador de Turno;



12/02 (quarta-feira) – Agente de Apoio a Inclusão, Psicólogo Escolar e Inspetor Escolar Externo;



13/02 (quinta-feira) – Estimulador e vigia;



14/02 (sexta-feira) - Inspetor de Disciplina, Ajudante de Caminhão, Supervisor Escolar e Orientador Educacional.