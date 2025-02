Os alunos aproveitaram o primeiro dia de aula para se conhecer e brincar - Roger Silva / PMBR

Publicado 10/02/2025 22:15 | Atualizado 10/02/2025 22:16

Belford Roxo - Cerca de 45 mil alunos da rede municipal de ensino de Belford Roxo retornaram, nesta segunda-feira (10), às salas de aulas, nas 110 unidades escolares do município. Estudantes dos ensinos Infantil e Fundamental foram recepcionados com alegria pelos professores e todo o corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação (Semed).



“Com muita alegria recebemos os nossos alunos para mais um ano letivo. Fizemos um trabalho de reestruturação e revitalização das escolas com obras, reformas e pinturas, com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança aos alunos da rede municipal de ensino. A Educação é uma área vital e de muita importância para o prefeito Márcio Canella (União Brasil)”, destacou a secretária municipal de Educação, Sheila Boechat.

A Escola Municipal Julieta Rego recebeu os alunos para o primeiro dia de aula Roger Silva / PMBR

a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento e RG e CPF do estudante.b) Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade no qual deverá constar a etapa ou ano deEscolaridade em que o aluno deverá cursar Ensino Fundamental, Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial.c) Cópia do Comprovante de Residência atualizado.d) Cópia do RG e CPF do responsável.e) Telefone de contato.f)3 (três) Fotos 3x4 recentes.g) Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo.h) Cópia do Laudo Médico e /ou outros documentos comprobatórios para alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.i) Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e Anos Iniciais).j) Cópia do Cartão do SUS.k) Atestado médico para Prática de Educação Física (quando necessário).l) Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo masculino maior de 18 anos).m) Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o caso.Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (21) 96649-5788.