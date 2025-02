A entrega do Cartão recomeçar em Belford Roxo segue até o dia 13 de fevereiro - PMBR / Divulgação

Publicado 11/02/2025 15:44

Belford Roxo - Nesta terça-feira (11), foi iniciada a segunda etapa da entrega do Cartão Recomeçar, para os atingidos pelas enchentes de 2024 em Belford Roxo. Desta vez, os beneficiados são os que foram convocados em julho de 2024 e não compareceram para a retirada do cartão.

Essa entrega é até quinta-feira (13), na sede da secretaria de Assistência Social, no prédio Estação Cidadania, Avenida Retiro da Imprensa, 1432, Piam, Belford Roxo. O atendimento acontece de 8h às 16h. O secretário da pasta, Diogo Bastos, ressalta que esta é a última chance, visto que é uma segunda chamada.

“É uma nova oportunidade para os atingidos. Pedimos que divulguem ao máximo, espalhem pelo whatsapp da família e amigos. Eventualmente alguém pode ter perdido a primeira chamada por desconhecimento”, concluiu, ressaltando a importância do benefício. “O cartão é muito importante, é um alento para quem perdeu muito nas enchentes de 2024. Nos organizamos para essa entrega assim que chegamos com a nova gestão.”, completou.

Vendedor perdeu tudo

Carlos José de Farias, 52 anos, vendedor, morador do Xavante, chegou logo cedo e garantiu o seu benefício. “Deu tudo certo, cheguei e fui atendido. Na primeira vez, não consegui. Perdi tudo na enchente. Dentro de casa deu mais de um metro de água. Mas agora está tudo certo”, ressaltou. Nesta etapa, está prevista a entrega de 491 cartões, com a expectativa de que todos compareçam à sede da secretaria para receber.

À população, Diogo Bastos reforça. “Os documentos necessários são: RG e CPF - original e cópia, comprovante de residência no nome do titular e do endereço onde ocorreu a situação de emergência, além do laudo da Defesa Civil. Tendo isso em mãos, o usuário terá tudo direitinho bem rápido.”, finalizou.