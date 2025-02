O fuzil e todo o material apreendido foi levado para o registro da ocorrência policial na 54ª DP - Reprodução / PMERJ

Publicado 11/02/2025 12:02

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite desta segunda-feira (10), durante patrulhamento na Avenida Automóvel Clube, no bairro Jardim Gláucia, em Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam: 01 fuzil calibre 5.56 com numeração raspado; 01 carregador de fuzil; 13 munições calibre 5.56 intactas; 02 rádios transmissores; 01 cinto tático.

Na ação, os agentes se depararam com criminosos armados na região, que efetuaram disparos contra os policiais militares, sendo necessário o revide. Após o confronto, os suspeitos fugiram para uma área de mata, sendo que um deles, acabou preso portando um fuzil calibre 5.56 de uso restrito.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).