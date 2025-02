O secretário de Assistência Social de Belford Roxo, Diogo Bastos, acentuou a importância da capacitação - PMBR / Divulgação

Publicado 12/02/2025 17:03

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome de Belford Roxo promoveu, nesta quarta-feira (12), um encontro para debater o sub-registro de nascimento. O objetivo foi capacitar os servidores sobre o tema. Durante o evento foi apresentada uma cartilha com conteúdo elaborado especialmente para atuar no combate ao sub-registro.



O secretário da pasta, Diogo Bastos, acentuou a importância da capacitação. “O sub-registro está menor com o passar dos anos. As políticas públicas vem mostrando resultados, mas a meta é eliminar esse problema. É uma ação permanente de orientação e acolhimento. A questão do sub-registro é um desafio e precisamos preparar os servidores. Estamos cuidando disso com atenção em Belford Roxo.”, completou.

O objetivo do encontro foi capacitar os servidores sobre a questão do sub-registro PMBR / Divulgação



Instrumento de orientação



A cartilha será utilizada como instrumento de orientação a este tipo de serviço cidadão. A secretária municipal especial, Thaís Stampini, ressaltou a importância da capacitação. Segundo o IBGE, em 2022 o Brasil teve mais de 33 mil nascimentos sem registro civil. A gente precisa preparar bem os servidores para que as pessoas tenham acesso à cidadania plena”, concluiu Thaís Stampini.



Há várias causas para ocorrer o sub-registro: mães que deixam de registrar os filhos pela ausência paterna; a falta de documentação dos pais; o desconhecimento da importância do registro de nascimento; perda do prazo para fazê-lo diretamente no cartório; e a dificuldade de acesso aos cartórios, entre outras causas.