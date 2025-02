O envio do IPTU foi utilizado o sistema e-carta (parecido com um boleto), em vez dos carnês tradicionais - Jeovani Campos / PMBR

O envio do IPTU foi utilizado o sistema e-carta (parecido com um boleto), em vez dos carnês tradicionaisJeovani Campos / PMBR

Publicado 12/02/2025 15:14

Belford Roxo - O município de Belford Roxo está disponibilizando o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os contribuintes com 5% de desconto em cota única até o dia 10 de março. Até o dia 10 de fevereiro, o desconto concedido foi de 10% de desconto.



Os belforroxenses podem optar ainda pagar em até 10 vezes, entre os meses de março a dezembro, com vencimento da primeira parcela no dia 10 de março.



O envio do IPTU foi utilizado o sistema e-carta (parecido com um boleto), em vez dos carnês tradicionais. O envio pelos Correios significa economia de custos, respeito ao meio ambiente com a diminuição no uso de papel e maior praticidade quanto à impressão, envelopamento e distribuição.

O contribuinte pode sanar qualquer dúvida na sede da Prefeitura, em São Bernardo Jeovani Campos / PMBR



Guia pode ser emitida pela internet



O morador que não receber o IPTU na própria residência, poderá baixá-lo pelo site da Prefeitura de Belford Roxo (



O contribuinte poderá realizar o pagamento do IPTU, em qualquer banco, caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes bancários ou pela internet até o vencimento. Após, somente no Banco Itaú.



Os belforroxenses podem optar ainda pagar em até 10 vezes, entre os meses de março a dezembro, com vencimento da primeira parcela no dia 10 de março. O morador que não receber o IPTU na própria residência, poderá baixá-lo pelo site da Prefeitura de Belford Roxo ( www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br ), tendo ainda a possibilidade de solicitar a emissão de segunda via do boleto do IPTU na sede da prefeitura, na Avenida Joaquim da Costa Lima, 3.250, bairro São Bernardo.O contribuinte poderá realizar o pagamento do IPTU, em qualquer banco, caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes bancários ou pela internet até o vencimento. Após, somente no Banco Itaú.Os belforroxenses podem optar ainda pagar em até 10 vezes, entre os meses de março a dezembro, com vencimento da primeira parcela no dia 10 de março.