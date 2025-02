O subsecretário de Estado de cultura, Augusto Vargas, discursou e elogiou a iniciativa do encontro - Divulgação / PMBR

O subsecretário de Estado de cultura, Augusto Vargas, discursou e elogiou a iniciativa do encontroDivulgação / PMBR

Publicado 13/02/2025 14:57 | Atualizado 13/02/2025 16:25

Baixada Fluminense - O palco do Complexo Cultural Mario Marques, em Nova Iguaçu, foi o local escolhido para a culminância do projeto “Batucada Fluminense”, que percorreu Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti e Nilópolis. O objetivo da iniciativa é fazer o reconhecimento e fortalecer as rodas de samba da região.



O complexo serviu como um espaço de reflexão do encontro, intitulado “Fórum Batucadas Fluminense: Diálogo, Memória, Salvaguarda e Desenvolvimento”. O debate girou em torno do futuro das rodas de samba como componente de interação social e social e desenvolvimento cultural e produtivo.



Debates e reflexões



O fórum contou com debates e reflexões sobre memória, reconhecimento e fortalecimento das redes de colaboração, reunindo artistas, pesquisadores e amantes do samba. “O encontro foi importante para mapearmos todas as rodas de samba, pois são eventos culturais importantes e que também geram renda para muitas pessoas que trabalham nos eventos. Afinal, quando o samba toca, ele não só faz o povo sambar, como movimenta a economia, une histórias e constrói o futuro”, destacou o subsecretário de Turismo e Eventos de Belford Roxo, Raphael Vinícius Fernandes Silva Vieira.