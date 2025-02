As drogas apreendidas pelos policiais militares do GAT do 39º BPM - Reprodução / 39º BPM

Publicado 13/02/2025 20:28

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos pelos policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), nesta quinta-feira (13), durante patrulhamento na Comunidade de Santa Tereza, em Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam: 01 Pistola HK 9mm; 01 Carregador de pistola 9mm; 04 Munições intactas 9mm; 1.580 pinos de cocaína; 56 trouxinhas de maconha.

A pistola 9mm apreendida com a dupla presa Reprodução / 39º BPM

Um terceiro suspeito conseguiu fugir, após a abordagem dos policiais militares, e tentativa de fuga por uma área de mata da região.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

