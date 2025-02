A Liga RJ anunciou que as três escolas de samba afetadas pelo incêndio desfilarão sem possibilidade de rebaixamento ou de ascensão para o Grupo Especial - Divulgação

Publicado 13/02/2025 10:17



Belford Roxo – A Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo divulgou uma nota oficial de solidariedade as escolas coirmãs da Série Ouro, Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte, que tiveram suas fantasias destruídas pelo fogo, além da empresa Maximus Confecções e seus funcionários, devido ao grande incêndio que aconteceu, nesta quarta-feira (12), na fábrica de tecidos da empresa em Ramos

“Neste momento nossa maior preocupação é que todas as pessoas afetadas e hospitalizadas se recuperem e voltem para seus lares. Os amigos e empresários, Hélio e Márcio sempre foram parceiros e amigos da Inocentes, prestando serviços com excelência, durante o ano inteiro para as escolas de samba, com isso ajudando a abrilhantar a cultura e ao maior espetáculo do mundo. Estou com vocês neste momento triste e conte com minha ajudar no que for necessário”, disse o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes.