Além do resgate cultural, o encontro teve um caráter estratégico, com a definição de novos projetos voltados para a promoção da igualdade racial na Baixada Fluminense - Isabelly Cristina / Laboratório de Comunicação / IFRJ

Além do resgate cultural, o encontro teve um caráter estratégico, com a definição de novos projetos voltados para a promoção da igualdade racial na Baixada FluminenseIsabelly Cristina / Laboratório de Comunicação / IFRJ

Publicado 17/02/2025 14:08

Belford Roxo - O Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), realizou na última semana, um encontro do Projeto Afrodiaspóricos, promovendo reflexões sobre a cultura afro-brasileira e a luta por justiça social. Em um ambiente acolhedor, acompanhado de um café, alunos, militantes do Movimento Negro e representantes culturais participaram de uma intensa troca de saberes e experiências.

Para Eliana de Souza, estudante do IFRJ e participante ativa do coletivo, a ocasião representou um momento de fortalecimento da identidade e reconhecimento das próprias raízes. “É uma honra participar desses encontros. Me orgulho cada vez mais de quem sou e de onde venho”, destacou.

Além do resgate cultural, o encontro também teve um caráter estratégico, com a definição de novos projetos voltados para a promoção da igualdade racial na Baixada Fluminense. Os participantes enfatizaram a importância de desconstruir a visão de Belford Roxo como uma cidade dormitório, reafirmando seu protagonismo na cena cultural e social da região.

O professor Frederico de Carvalho, coordenador do projeto, destacou que o IFRJ intensificará, ao longo do ano, uma série de ações para subsidiar políticas públicas de equidade racial. “Estamos estruturando um mapeamento dos terreiros de matriz africana na cidade e produzindo cartilhas para a educação básica, com foco na valorização da cultura afro-brasileira e no combate ao racismo estrutural”, afirmou.

Wildson Franco, artista local e defensor da cultura afrodescendente, reforçou a importância dessas iniciativas para a construção de pertencimento e reparação histórica. “Essas ações são fundamentais para que nossa cidade reconheça e valorize sua identidade, garantindo que as próximas gerações tenham acesso à nossa história e possam se orgulhar dela”, pontuou.

O evento reforçou o compromisso do IFRJ em fomentar debates sobre identidade, cultura e direitos, impulsionando ações concretas para o desenvolvimento da região e a consolidação de políticas de igualdade racial em Belford Roxo.

Colaboração: Isabelly Cristina / Laboratório de Comunicação - IFRJ