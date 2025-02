Vanessa Rangeli , no barracão da Inocentes de Belford Roxo, na Zona Portuária - Divulgação / Daniel Pinheiro

Vanessa Rangeli , no barracão da Inocentes de Belford Roxo, na Zona PortuáriaDivulgação / Daniel Pinheiro

Publicado 16/02/2025 08:45

Belford Roxo - A consultora fitness e influenciadora Vanessa Rangeli é a nova rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, o convite à beldade aconteceu na noite de sexta-feira (14), após reunião da presidência e diretoria da agremiação.

“Ficamos muito tristes com o ocorrido com a Lexa e consequentemente com a desistência de Darlin Ferrattry do cargo de rainha de bateria . E reiteramos nosso respeito e admiração por Darlin, uma grande mulher. Mas, após conversarmos bastante chegamos a conclusão que um dos momentos mais esperados pelo público nos desfiles é a passagem da bateria com sua rainha. Sabemos que as rainhas abrilhantam a festa com sua beleza e trajes magníficos. Mas sabíamos que precisávamos de alguém que tivesse afinidade com nosso tema. Logo, o nome de Vanessa foi lembrado, pois seu trabalho promovendo a saúde, bem estar e autoestima para milhares de pessoas através de sua consultoria fitness tem mudado vidas. E nosso enredo aborda a saúde e o bem estar da humanidade.Seja bem vinda!”, disse o presidente Administrativo, Icaro Ribeiro.

A nova rainha esbanja simpatia, elegância, inteligência e tem mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, sendo uma das maiores referências no universo fitness do Brasil. Estreante na passarela, não esconde a felicidade de realizar esse sonho.

“É um sonho muito grande! Nunca imaginei que estaria à frente de uma bateria. É uma emoção imensa, algo que vai além do que eu esperava. Quando recebi o convite simplesmente não conseguia acreditar! Eu chorava, gritava com meu marido, fiquei sem ar! Foi uma sensação surreal!. Meu primeiro ato foi conhecer o barracão da alegoria, nesta manhã, na Zona Portuária. Sou determinada e prometo dedicação total para honrar a todos belforroxenses. Sou Inocentes de Belford Roxo e vamos em busca do campeonato”, revelou a nova rainha.

A tricolor da Baixada será a terceira escola a desfilar na sexta-feira de folia (28/02), pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, do carnavalesco Jorge Caribé, apresentado em 2008, com adaptação do carnavalesco Cristiano Bara