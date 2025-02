A Avenida Automóvel Clube recebeu, em um trecho, pavimentação e nova calçadas - Erick Amaral / PMBR

A Avenida Automóvel Clube recebeu, em um trecho, pavimentação e nova calçadasErick Amaral / PMBR

Publicado 14/02/2025 17:23

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Conservação, deu continuidade na quinta-feira (13), às obras de pavimentação com asfalto e construção de calçadas, no bairro Jardim Redentor, na altura da ponte na Avenida Automóvel Clube, que limita o município belforroxense com São João de Meriti. A iniciativa dá prosseguimento aos serviços de paisagismo e revitalização da região.



Uma das principais vias do bairro recebeu obras de drenagem e esgotamento sanitário, antes de ser iniciado o trabalho de pavimentação, além de serviços de tapa-buracos e limpeza.

As calçadas estão sendo construídas ao longo da Avenida Automóvel Clube Erick Amaral / PMBR



Os serviços na Avenida Automóvel Clube garantem mais mobilidade e qualidade de vida para a população. Com as novas pavimentações, os moradores do bairro Bom Pastor passam a contar com ruas mais seguras e acessíveis, além de uma redução significativa na poeira e na lama, especialmente durante o período chuvoso. As obras também valorizam os imóveis e contribuem para o desenvolvimento econômico da região.

Os serviços na Avenida Automóvel Clube garantem mais mobilidade e qualidade de vida para a população. Com as novas pavimentações, os moradores do bairro Bom Pastor passam a contar com ruas mais seguras e acessíveis, além de uma redução significativa na poeira e na lama, especialmente durante o período chuvoso. As obras também valorizam os imóveis e contribuem para o desenvolvimento econômico da região.