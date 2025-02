O prefeito Márcio Canella vistoriou o Hospital Municipal e agradeceu o apoio do governador Cláudio Castro - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 17/02/2025 18:26

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, visitou nesta segunda-feira (17), o Hospital Municipal, que está sendo ampliado. Canella destacou que quando assumiu o governo, no dia 1º de janeiro, encontrou a unidade em precário estado. O chefe de gabinete Marcelo Canella, e os secretários Eduardo Feital (Saúde) e Carlos Eduardo Pereira da Silva, o Dudu Magalhães (Governo) acompanharam a vistoria.

O secretário de Saúde, Eduardo Feital, acompanhou o prefeito Márcio Canella na vistoria Jeovani Campos / PMBR

A nova estrutura terá quatro andares com um centro cirúrgico. A unidade contará com três elevadores (dois sociais e um somente para macas), sala amarela e sala vermelha. No segundo andar funcionarão três salas cirúrgicas, setor de isolamento, sala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermagem. No terceiro pavimento terá cinco enfermarias (um total de 23 leitos), sala de isolamento e posto de prescrição.