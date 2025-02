A pistola apreendida pelos policiais militares do Bairro Presente - Divulgação / 39º BPM

Publicado 27/02/2025 11:58

Belford Roxo - Um homem armado foi preso, na manhã desta quinta-feira (27), pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) do Programa Bairro Presente, após efetuar um disparo de arma de fogo contra uma vítima, em Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam: 01 pistola calibre 380 com numeração raspada, 01 carregador de pistola e 11 munições calibre 380 (intactas).

Os agentes foram acionados por um cidadão sobre um disparo de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima, que os levou até o suspeito. Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola com o suspeito. O acusado confessou o disparo, alegando sofrer ameaças.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), onde o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.