O chefe de gabinete Marcelo Canella e o secretário Dudu Canella acompanharam os trabalhosJeovani Campos / PMBR

Publicado 26/02/2025 16:28

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo iniciou, no dia 8 de fevereiro, a obra da construção e recuperação de calçadas ao longo da Avenida Benjamin Pinto Dias, centro do município. Além disso, está sendo feita a limpeza de ralos, troca de grelhas e tampa de PV (poço de visita, popularmente conhecido como bueiro). No total, a Benjamin Pinto Dias ganhará dois mil metros de calçadas novas de concreto polido.

Além da construção de calçadas, a Avenida Benjamim Pinto Dias teve trechos recapeados Jeovani Campos / PMBR



O secretário de Ação Comunitária, Dudu Canella, explicou que o prefeito Marcio Canella determinou uma revitalização com obras no centro, que segundo o prefeito, "estava largado". "Com essas obras queremos entregar as calçadas novas e um Centro limpo mais organizado e com novo asfalto de qualidade para o trânsito fluir com perfeição, sem danificar os veículos dos moradores", destacou Dudu Canella.

A Avenida Benjamin Pinto Dias está sendo revitalizada em toda sua extensão Jeovani Campos / PMBR



Dignidade para os moradores



O chefe de gabinete do prefeito, Marcelo Canella, também está acompanhando as obras na Avenida Benjamin Pinto Dias. "A ideia do prefeito Marcio Canella é trazer mais dignidade aos moradores com novas calçadas, limpeza das ruas e asfalto", frisou Marcelo Canella, acrescentando que também esteve no bairro Jardim Redentor. "Isso mostra que estamos atuando nos quatro cantos da cidade", completou.

O trabalho de revitalização inclui construção de calçadas, recapeamento e limpeza de bueiros Jeovani Campos / PMBR

O chefe de gabinete Marcelo Canella e o secretário Dudu Canella destacaram a importância da revitalização do centro Jeovani Campos / PMBR