Publicado 24/02/2025 17:19

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome de Belford Roxo deu o pontapé inicial, nesta segunda-feira (24), na folia de Carnaval aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SFCV) dos Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O primeiro baile de carnaval animou as pessoas assistidas pela unidade da Areia Branca.



A festividade na praça do bairro promoveu o fortalecimento de vínculos dos usuários, que junto com a secretaria e por iniciativa própria ficaram responsáveis pela ornamentação, decoração, música e deliciosos sucos e bolos para os participantes. O secretário Diogo Bastos explicou a importância desse tipo de ação.

"A realização de eventos desse tipo ajuda a fortalecer a integração comunitária, promovendo a interação entre as pessoas que utilizam os serviços e os profissionais que trabalham nas unidades. Uma iniciativa que pode promover a inclusão social, a diversão e o lazer, e a quebra de estigma em relação aos serviços de assistência social", explicou o secretário.

Marchinhas de carnaval



A servidora pública aposentada Cleuza Moraes, 74 anos, era uma das mais animadas com as marchinhas de carnaval na Praça de Areia Branca. "Participo de todas as atividades do Cras, gosto muito do artesanato e da reciclagem. As pessoas têm uma ideia errada de que os Cras são só para Bolsa Família e serviços sociais. E não é só isso, tem muitas atividades legais para desfrutarmos. Agora eu quero é aproveitar a vida", destacou Cleuza.

A também frequentadora do Cras Areia Branca, Eunice Maria da Silva, reforçou o comentário da amiga Cleuza, destacando as muitas atividades interessantes e produtivas da unidade, como, palestras, orientações, artesanato, passeio, coral, atividades, pintura, entre outros.



A também frequentadora do Cras Areia Branca, Eunice Maria da Silva, reforçou o comentário da amiga Cleuza, destacando as muitas atividades interessantes e produtivas da unidade, como, palestras, orientações, artesanato, passeio, coral, atividades, pintura, entre outros.

Nesta quarta-feira (26), o evento acontecerá no API/CRAS Babi , às 14h. Já na quinta-feira (27), o CRAS do Wona, às 10h, recebe o baile pré-carnaval, e à tarde, às 14h, será a vez da unidade do Vale do Ipê.