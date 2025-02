O prefeito Márcio Canella destacou o trabalho de Antonio Rueda - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 21/02/2025 18:07

Belford Roxo - O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, visitou o prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella, do mesmo partido, nesta sexta-feira (21). Ele foi recebido pelo chefe do executivo, secretários e vereadores. Durante o encontro, o prefeito revelou que Rueda está articulando no Congresso Nacional a liberação de recursos para Belford Roxo.

Antonio Rueda e Marcio no encontro com vereadores e secretários municipais Roger Silva / PMBR



Recursos para Hospital Municipal e diversas obras



Recebido efusivamente pelo prefeito, Rueda foi apresentado aos vereadores e secretários municipais. Marcio Canella destacou que Rueda tem sido um grande aliado do município em Brasília e no Governo do Estado. "O Rueda está articulando a liberação de R$ 900 milhões para concluirmos a ampliação do Hospital Municipal e investirmos em diversas obras. Esta semana, ele e o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Motta (PP), jantaram com o governador Cláudio Castro e alinhavaram o envio de recursos estaduais para Belford Roxo. Essa parceria já está dando bons frutos para o município", avaliou o prefeito, ao lado do seu chefe de gabinete Marcelo Canella, e da vice-prefeita Mariana Malta.

Marcio Canella e Antonio Rueda conversaram sobre benefícios para Belford Roxo Roger Silva / PMBR



Rueda destaca liderança de Marcio Canella



Satisfeito com a receptividade, Antonio Rueda afirmou que o prefeito Marcio Canella é um grande liderança política que consegue articular as forças políticas do município. O presidente nacional do União Brasil frisou que está constantemente em Brasília articulando a liberação de recursos para Belford Roxo. "Vou a diversos Ministérios como o da Integração e Desenvolvimento Regional, Educação, Saúde, entre outros. Articulo a bancada do União Brasil e conseguimos conversar com ministro e técnicos para pedirmos recursos para Belford Roxo. Graças a Deus temos tido sucesso", concluiu Rueda.

Secretário estadual Doutor Deodalto, Marcelo Canella, Marcio Canella, Antonio Rueda e Mariana Malta na reunião Roger Silva / PMBR