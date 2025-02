O encontro teve como objetivo fortalecer o planejamento estratégico das ações de combate a endemias no município - Divulgação

Publicado 21/02/2025 15:09

Belford Roxo - A equipe da Vigilância em Saúde de Belford Roxo promoveu uma reunião de intercâmbio com o setor de Reconhecimento Geográfico (RG) de Duque de Caxias. O encontro teve como objetivo fortalecer o planejamento estratégico das ações de combate a endemias no município, além de buscar apoio técnico diante do déficit encontrado na cidade nesta nova gestão.

O Reconhecimento Geográfico é um setor importante dentro da Vigilância em Saúde, sendo responsável por mapear as localidades, identificar os acessos das ruas e confeccionar mapas detalhados para auxiliar no planejamento das equipes de combate às endemias. A partir desse trabalho, os supervisores podem organizar as rotas e distribuir os agentes de forma mais eficiente, garantindo uma cobertura mais precisa das áreas de atuação.

Material essencial

De acordo com o coordenador municipal de Vigilância em Saúde, Zoonoses e Vetores, Marcelo Guimarães, a reunião reforça a importância da troca de experiências entre os municípios. “Esse material produzido pela equipe de RG é essencial para os supervisores distribuírem corretamente os agentes de endemias, orientando eles sobre os quarteirões que precisam cobrir e os acessos das ruas. Esse trabalho estruturado permite que o combate às endemias seja mais eficaz e bem direcionado”, explicou.

A busca por apoio técnico junto a cidades vizinhas tem sido uma estratégia adotada pela equipe de Belford Roxo para aprimorar a atuação no controle de vetores e melhorar a organização das ações de campo. Com essa parceria, espera-se otimizar a coleta de informações geográficas e aprimorar a gestão dos territórios atendidos pela Vigilância em Saúde no município.