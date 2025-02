Os usuários puderam se acolher, se divertir e exercitar o corpo e a mente, além de aproveitar o espaço para convívio social - Divulgação / PMBR

Publicado 20/02/2025 15:56

Belford Roxo - Aos poucos, a população de Belford Roxo consegue perceber os avanços da cidade sob a nova gestão da Prefeitura. Após a suspensão de diversos serviços municipais, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) retomaram oficialmente as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que não eram realizadas desde outubro do ano passado.

Entre as ações desta semana, um café da manhã de acolhimento, atividades lúdicas de integração com pessoas idosas, café da tarde com mulheres e oficina de dança nos CRAS. Os usuários puderam se acolher, se divertir e exercitar o corpo e a mente, além de aproveitar o espaço para convívio social e comunitário, que é uma das finalidades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

"Os nossos serviços levam em consideração as especificidades de cada pessoa. Estimular a participação social do indivíduo por meio de atividades culturais é ótimo para que eles se sintam integrados à sociedade. Isso demonstra e reforça o compromisso do Governo com a população assistida por esses equipamentos. É uma cultura de pertencimento", disse Diogo Bastos, secretário da pasta.

Festividades de carnaval

Pensando nisso, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania está preparando atividades voltadas para as festividades de Carnaval. Elas acontecerão nos CRAS e no API - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Atenção à Pessoa Idosa.

Atualmente no município são atendidas 1.068 pessoas, divididas em 13 CRAS. As unidades estão à disposição de toda a população que necessite de serviços de proteção social básica. Basta procurar o CRAS mais perto de sua residência.