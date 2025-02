David Brazil coroando Vanessa Rangeli - Divulgação / Robert Pitanguy

Publicado 20/02/2025 13:42

Belford Roxo - O apresentador e promoter David Brazil coroou a musa Vanessa Rangeli, a nova rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, na noite desta quarta-feira (19), no Ensaio de Rua da agremiação, na noite desta quarta-feira (20), no Centro, na presença de milhares de foliões ovacionaram a nova majestade e o gago mais famoso do Brasil. A nova rainha que substitui Darlin Ferrattry, a mãe da cantora Lexa, caiu literalmente nas graças da população ao esbanjar simpatia e alegria.

Casal de mestre-sala e porta-bandeira com o presidente deHonra, Rodrigo Gomes e o secretário Especial, Marcelo Canella Divulgação / Robert Pitanguy

Com um luxuoso body vermelho decorado com pedrarias, que deixou exposto suas curvas e pernas, Vanessa Rangeli foi conduzida entre os componentes por David Brazil e pela rainha da escola, Georgette Bond, até a bateria, quando foi recebida pelo presidente de Honra, Rodrigo Gomes e o mestre Washington Paz, que deram boas vindas e desejaram sucesso a nova rainha. Logo após, recebeu a faixa de Washington Paz sendo coroada por David Brazil.

Vanessa Rangeli com David Brazil Divulgação / Robert Pitanguy

“Estou tão emocionada que vocês não têm noção da minha emoção, estou sem palavras. Agora uma coisa vocês podem ter certeza, vou dar o melhor de mim para Inocentes de Belford Roxo”, disse com a voz embargada de emoção, Vanessa Rangeli.



A cada passo que a rainha dava, crianças, jovens e adultos aplaudiam, abraçavam, faziam selfies e fotos, numa demonstração de felicidade e alegria. Vanessa tem mais de 700 mil seguidores que acompanham via internet seus programas de emagrecimento saudável, e agora conquistou a população de Belford Roxo, com seu carisma e samba no pé.

Várias personalidades públicas da cidade, entre elas, o secretário Especial Chefe de Gabinete, Márcio Canella, artistas e musas de escolas de Samba do Rio de Janeiro, estiveram presentes na coroação. Um dos momentos que chamou a atenção do público foi quando ela recebeu um beijo do marido, o odontólogo Anderson Merces.

Carnavalesco Cristiano Bara, com Vanessa Rangeli e mestre Washington Paz Divulgação / Robert Pitanguy

A Tricolor da Baixada será a terceira escola a desfilar na sexta-feira de folia (28), pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, do carnavalesco Jorge Caribé, apresentado em 2008, com adaptação do carnavalesco Cristiano Bara.



O Ensaio de Rua da Inocentes de Belford Roxo ficou lotado Divulgação / Robert Pitanguy